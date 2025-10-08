L’agricoltura abruzzese cambia volto | quasi 1700 aziende puntano sulla multifunzionalità
Sono sempre più le imprese abruzzesi che scelgono di ampliare le proprie attività, affiancando alla produzione tradizionale nuovi servizi legati al turismo rurale, alla trasformazione dei prodotti e all’energia rinnovabile. Una tendenza che, secondo Cia Abruzzo, “rappresenta la chiave per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
agricoltura - abruzzese
