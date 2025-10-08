COSTA VOLPINO – Nuovi orari, entrati in vigore lunedì 6 ottobre, per i battelli della società Navigazione Lago d’Iseo, gestore del trasporto pubblico lacuale del Sebino. L’orario invernale resterà valido fino al 22 marzo 2026. I collegamenti saranno assicurati giornalmente sulla linea Iseo-Monte Isola-Tavernola Bergamasca, con più corse nei giorni festivi, il servizio sarà sospeso il 25 dicembre, giorno di Natale. Resta invariato il servizio traghetti in partenza da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola che sarà attivo anche il giorno di Natale. Allo stesso modo procede senza variazioni il servizio di corse scolastiche sulle tratte Lovere-Pisogne ed Iseo-Predore: le corse saranno sospese nei periodi di vacanza seguendo quanto disposto dal calendario scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago d’Iseo, in vigore il nuovo orario dei battelli fino a marzo 2026: ecco le novità