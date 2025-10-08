Lago di Nemi Domenica 12 Ottobre Escursione guidata dai Guardiaparco all’interno dell’emissario del lago

NEMI ARICCIA (Luciana Vinci) – Domenica 12 Ottobre dalle ore 9, si svolgerà l'escursione guidata dai Guardiaparco all'interno dell'emissario

Visita guidata dai Guardiaparco all'Emissario del Lago di Nemi! Posti limitati, prenotazioni via mail: [email protected] - facebook.com Vai su Facebook

