L’agente di Soulé | Meriterebbe una chance nell’Argentina legalmente può essere convocato dall’Italia

Le ottime sensazioni lasciate nella seconda parte della scorsa stagione stanno avendo riscontro in queste prime uscite con riguardo a Matias Soulé, autore di 3 gol in 6 gare di campionato e miccia imprevedibile di questa Roma. Il classe 2003 continuerà a lavorare a Trigoria in queste due settimane di sosta, visto che anche questa volta non è arrivata la chiamata dell’Argentina. Un qualcosa che lo affligge, visto che le prestazioni offerte sono di livello, ma Scaloni continua a preferirgli altri giocatori in una zona di campo oggettivamente ricca di talento. Di questo ha parlato il suo agente Martin Guastadisegno, con dichiarazioni shock che interessano anche l’ Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

