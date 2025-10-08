L’aeroporto di Pisa cambia volto e aumenta la superficie del 28%
Pisa, 8 ottobre 2025 – Si è svolta oggi una visita al cantiere dell’ aeroporto di Pisa per presentare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dello scalo. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla Fase 1 del progetto, e in particolare sulla costruzione del nuovo edificio di 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - pisa
