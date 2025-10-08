Ladri sfondano la vetrina ed entrano nel bar di Collegno poi fuggono a mani vuote | indagini in corso
Tentano il colpo nella caffetteria Leopardi di Collegno, ma fuggono a mani vuote lasciando una serie di danni alla struttura. Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, i ladri sono entrati nel bar sfondando la vetrina con un tombino. Prima hanno forzato le sbarre che proteggono l’ingresso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
