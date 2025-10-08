Ladri sfondano la vetrina ed entrano nel bar di Collegno poi fuggono a mani vuote | indagini in corso

Torinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentano il colpo nella caffetteria Leopardi di Collegno, ma fuggono a mani vuote lasciando una serie di danni alla struttura. Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, i ladri sono entrati nel bar sfondando la vetrina con un tombino. Prima hanno forzato le sbarre che proteggono l’ingresso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladri - sfondano

Doppia spaccata nel quartiere: prese di mira due tabaccherie. Ladri sfondano il muro e fuggono con il bottino

Furto nella notte in gioielleria: ladri sfondano la vetrina con un furgone - IN AGGIORNAMENTO

Sfondano il raccoglitore di banconote in una stazione di servizio: è caccia ai ladri

Cerca Video su questo argomento: Ladri Sfondano Vetrina Entrano