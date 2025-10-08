L’addio tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa il gesto di Maria De Filippi
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione pochi giorni fa. Notizia arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, ma non per chi li conosceva. E c’è una persona molto vicina all’ormai ex coppia che avrebbe provato a salvare il loro rapporto di coppia, secondo le ultime indiscrezioni. Di chi stiamo parlando? Di Maria De Filippi. La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: il gesto di Maria De Filippi. Il titolo scelto da Diva e Donna per raccontare la fine dell’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è esplicativo: “Maria ha provato a salvare il nostro amore”. 🔗 Leggi su Dilei.it
“Non è finita”. Sonia e Alessio, il falò e l’addio a Temptation Island. Ma poi Filippo Bisciglia…
Lo chef Filippo Lamantia. Addio senza rimpianti: "Spese insostenibili"
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si lasciano dopo 17 anni: l’addio che ha spiazzato i fan
A fine settembre aveva compiuto 106 anni: addio a Filippo Varrone, una vita tra Boves, Demonte e la Costa Azzurra - facebook.com Vai su Facebook
«Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa»: la cena per evitare la rottura - Gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma qualche volta persino il loro aiuto purtroppo non può nulla, anche se si tratta di Maria De Filippi. ilmattino.it scrive
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene - Dopo 17 anni di relazione, una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano si è detta addio. Scrive comingsoon.it