L' Abruzzo e tutta la sua offerta del turismo esperienziale alla TTG Travel Experience di Rimini

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abruzzo protagonista con i suoi percorsi turistici e i suoi maestri artigiani alla Fiera del turismo di Rimini, la grande kermesse dedicata alla vacanza attiva e al turismo esperienziale.  Nello stand dell'Abruzzo è condensata tutta l’offerta turistica che i territori regionali riescono a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abruzzo - tutta

Vasto, al via Uil Camp 2025: giovani sindacalisti da tutta Italia in Abruzzo per parlare di lavoro e diritti

Giovani da tutta Europa in Abruzzo con Arci Chieti: Erasmus+ alla Riserva del Borsacchio

TTG Rimini: allo stand Abruzzo tutta l'offerta del turismo esperienziale - TTG Rimini: allo stand Abruzzo tutta l'offerta del turismo esperienziale Dal turismo esperienziale all’offerta convegnistica; dai Parchi naturali all’offerta di qualità degli alberghi: al TTG lo stand ... Lo riporta regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Abruzzo Tutta Sua Offerta