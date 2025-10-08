laboratorio di gelato artigianale in carcere

Una buonissima opportunità, in tutti i sensi, quella che hanno colto le detenute della casa circondariale di Forlì che hanno partecipato al primo corso base di formazione in gelateria artigianale organizzato all’interno della struttura. L’iniziativa, della durata di tre giorni, è stata resa possibile grazie al Soroptimist Club di Forlì e Ravenna, con il sostegno della Ditta Fabbri di Bologna, che ha fornito tutto il necessario per lo svolgimento delle attività. A guidare il percorso è stata la formatrice professionista Rosa Pinasco, che ha seguito le 10 donne selezionate. Il progetto rientra nell’iniziativa nazionale ‘Si Sostiene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

