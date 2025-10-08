L' abbordaggio delle Forze israeliane alle navi della Freedom Flotilla
Milano, 8 ott. (askanews) - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) che erano salpate a fine settembre alla volta dell'enclave palestinese con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. Nelle immagini l'abbordaggio. Oltre alla Conscience sono state intercettate otto imbarcazioni: Abd Elkarim Eid, Alaa Al-Najar, Anas Al-Sharif, Gaza Sunbird, Le la Khaled, Milad, Soul of My Soul e Um Saad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: abbordaggio - forze
“L’abbordaggio è iniziato” il messaggio dalla nave ammiraglia Alma della Flotilla: fermati dalla forze israeliane
Flotilla, in corso l'abbordaggio. Gli attivisti:«Le forze israeliane sulla nave Alma, hanno fermato tutti i membri dell'equipaggio»
In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. «Fermati tutti i membri dell'equipaggio dell'Alma». Tajani: «Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi»
? La preoccupazione di amici e familiari dei volontari fermati dalle forze armate di Israele al largo di Gaza. Online i video girati prima dell’abbordaggio. “Ci sparano coi cannoni ad acqua” Leggi l'articolo #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Indetto un nuovo #scioperogenerale di 24 ore per venerdì 3 ottobre, a seguito dell’abbordaggio delle imbarcazioni della #Flotilla da parte delle forze navali israeliane. Coinvolte, ovviamente, anche scuole e università ? https://tuttoscuola.com/flotilla-gaza-s - X Vai su X
Le forze israeliane intercettano le navi della Freedom Flotilla - (askanews) – Le forze israeliane hanno intercettato e abbordato poco prima dell’alba, a circa 120 miglia nautiche (220 chilometri) dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia d ... Da askanews.it
Flotilla, l'abbordaggio è in corso. Fermata Greta Thunberg - Urlando «assassini» e «giù le mani dalla Global Sumud Flotilla», è arrivato a piazza San Silvestro il corteo pro- Si legge su tio.ch