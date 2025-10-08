L’abbiamo vinta di carattere Ma dobbiamo limitare alti e bassi

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D’accordo, siamo soltanto ad inizio campionato ed è impossibile fare analisi, ma la vittoria dell’ E-Work con Trieste è molto più importante dei semplici due punti che ha portato. Le faentine si sono fatte rimontare ben tre volte, mostrando chiaramente di essere ancora un cantiere aperto, ma hanno sempre risposto al meglio, allontanando le avversarie che al massimo sono arrivate sotto di due lunghezze. Un segnale significativo, perché se la pallacanestro di Seletti deve ancora essere metabolizzata dal gruppo, la mentalità è già quella giusta. Poi chiaramente la vittoria è d’oro anche per aver ridotto a 1 i 3 punti di penalizzazione, handicap con cui le faentine dovranno convivere per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217abbiamo vinta di carattere ma dobbiamo limitare alti e bassi

© Ilrestodelcarlino.it - "L’abbiamo vinta di carattere. Ma dobbiamo limitare alti e bassi"

In questa notizia si parla di: abbiamo - vinta

Ternana-Carpi 2-0, Claudio Bellucci: “La partita l’abbiamo vinta in settimana”

Milan-Napoli, Rabiot: “C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l’abbiamo vinta”

l8217abbiamo vinta carattere dobbiamo"L’abbiamo vinta di carattere. Ma dobbiamo limitare alti e bassi" - L’analisi di coach Seletti della prima vittoria di Faenza. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217abbiamo Vinta Carattere Dobbiamo