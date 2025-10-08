L’abbiamo vinta di carattere Ma dobbiamo limitare alti e bassi
D’accordo, siamo soltanto ad inizio campionato ed è impossibile fare analisi, ma la vittoria dell’ E-Work con Trieste è molto più importante dei semplici due punti che ha portato. Le faentine si sono fatte rimontare ben tre volte, mostrando chiaramente di essere ancora un cantiere aperto, ma hanno sempre risposto al meglio, allontanando le avversarie che al massimo sono arrivate sotto di due lunghezze. Un segnale significativo, perché se la pallacanestro di Seletti deve ancora essere metabolizzata dal gruppo, la mentalità è già quella giusta. Poi chiaramente la vittoria è d’oro anche per aver ridotto a 1 i 3 punti di penalizzazione, handicap con cui le faentine dovranno convivere per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - vinta
Ternana-Carpi 2-0, Claudio Bellucci: “La partita l’abbiamo vinta in settimana”
Milan-Napoli, Rabiot: “C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l’abbiamo vinta”
Milan-Napoli, Rabiot: "C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l'abbiamo vinta" - facebook.com Vai su Facebook
Bonny: "E' bello vincere, se posso aiutare la squadra è bello. Sono contento per questo" Barella: "Oggi abbiamo ritrovato meccanismi che avevamo un po' perso. Per fare queste partite, c'è bisogno di fiducia e condizione fisica. L'abbiamo trovata, siamo felici p - X Vai su X
"L’abbiamo vinta di carattere. Ma dobbiamo limitare alti e bassi" - L’analisi di coach Seletti della prima vittoria di Faenza. Secondo msn.com