D’accordo, siamo soltanto ad inizio campionato ed è impossibile fare analisi, ma la vittoria dell’ E-Work con Trieste è molto più importante dei semplici due punti che ha portato. Le faentine si sono fatte rimontare ben tre volte, mostrando chiaramente di essere ancora un cantiere aperto, ma hanno sempre risposto al meglio, allontanando le avversarie che al massimo sono arrivate sotto di due lunghezze. Un segnale significativo, perché se la pallacanestro di Seletti deve ancora essere metabolizzata dal gruppo, la mentalità è già quella giusta. Poi chiaramente la vittoria è d’oro anche per aver ridotto a 1 i 3 punti di penalizzazione, handicap con cui le faentine dovranno convivere per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L'abbiamo vinta di carattere. Ma dobbiamo limitare alti e bassi"