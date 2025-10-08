LAB Traiettorie per la coesione sociale | il progetto si svela in conferenza stampa
Giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 16.30, presso l’Hotel dei Borgognoni, in via del Bufalo 126, a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “LAB, Traiettorie per la coesione sociale”, neonato Centro Studi UGL. LAB sarà composto da professori universitari, giornalisti ed esperti di vari s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: traiettorie - coesione
Un evento di apertura dedicato alla nuova stagione teatrale del TEATRO VIDA, alla rassegna culturale e ai laboratori didattici, pensato come un momento di condivisione e riflessione sull’importanza del teatro come strumento di crescita personale e coesione - facebook.com Vai su Facebook
Coesione sociale e sostenibilità, il ruolo delle imprese - Progettare il futuro costruendo il bene comune: se ne è parlato ieri a Milano, in Università Cattolica, in occasione del convegno “Dialogo sociale, imprese, partecipazione”, promosso dall’Ufficio per ... Si legge su ilsole24ore.com
Mattarella, volontariato preziosa risorsa per coesione sociale - Sfide di portata sempre più ampia sono di fronte a noi e l'azione dei volontari si propone come un'efficace ... Come scrive ansa.it