LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO
Il meteorologo Paolo Sottocorona è morto improvvisamente a Roma mercoledì 8 ottobre all’età di 77 anni. Lo piange La7 e i tanti telespettatori che non si perdevano le sue previsioni. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: piange - paolo
Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni
Il calcio italiano piange Paolo Antonioli, ex difensore di Frosinone e Padova
Morto Paolo Antonioli: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex giocatore di Frosinone e Padova. Aveva 47 anni
La comunità di Gussago piange la scomparsa di Paolo Faccoli, stimato medico di base per oltre trent'anni. Si è spento venerdì 14 febbraio. Per approfondire: - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Mancini - Paolo List Foggia 1990-91 - X Vai su X
E' morto Paolo Sottocorona, volto del meteo di La7 - E' morto a 77 anni Paolo Sottocorona, volto delle previsioni meteo di La7. Da ansa.it
Addio a Paolo Sottocorona, il volto garbato della meteorologia italiana - È morto oggi Paolo Sottocorona, all’età di 77 anni, storico volto delle previsioni meteorologiche su La7. Da laprovinciadivarese.it