Il meteorologo Paolo Sottocorona è morto improvvisamente a Roma mercoledì 8 ottobre all’età di 77 anni. Lo piange La7 e i tanti telespettatori che non si perdevano le sue previsioni. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO