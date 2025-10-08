La Ztl si allarga Nuovi varchi in centro Silvestri | Mi dicono che ci sono meno auto

"I residenti mi dicono che qualcuno si sta già abituando e che la mole di traffico, nelle vie interessate, si è già ridotta". Secondo l’assessore Gianni Silvestri, cominciano già a vedersi i primi effetti dei nuovi varchi allestiti dall’amministrazione comunale in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini, in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini, ovvero a pochi passi da piazza Ventidio Basso. L’entrata in funzione è avvenuta lo scorso primo ottobre, dunque appena una settimana fa, e i primi giorni di sperimentazione sembrano già aver portato qualche beneficio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

