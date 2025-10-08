La Xylella è arrivata sul Gargano | trovati 47 ulivi malati in agro di Cagnano Varano

La Xylella fastidiosa colpisce l’ultima provincia della Puglia, la Capitanata, che si era sinora ‘salvata’ dall’infezione del batterio killer, con 47 ulivi malati in agro di Cagnano Varano, “un colpo durissimo a cui va posto immediatamente un argine”. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

