La Xylella è arrivata sul Gargano | trovati 47 ulivi malati in agro di Cagnano Varano

La Xylella fastidiosa colpisce l’ultima provincia della Puglia, la Capitanata, che si era sinora ‘salvata’ dall’infezione del batterio killer, con 47 ulivi malati in agro di Cagnano Varano, “un colpo durissimo a cui va posto immediatamente un argine”. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

xylella 232 arrivata garganoXylella, il batterio killer degli ulivi ha coperto tutta la Puglia: in 12 anni &#232; arrivato dal Salento al Gargano - Xylella, l’infezione che sta distruggendo gli ulivi pugliesi, arriva a Foggia, l’ultima provincia pugliese che era rimasta indenne: con una velocità di 30 chilometri all’anno ha coperto i 400 chilomet ... Secondo corriere.it

