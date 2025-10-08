La Volta Buona pagelle 8 ottobre | Caterina Balivo sbotta 8 più Santarelli e Spollon per tutti 9

La Dieta Buona, così qualcuno ha ironicamente soprannominato sui social La Volta Buona. Nella puntata dell’8 ottobre si è infatti tornati a parlare di diete e chili in più, ormai uno degli argomenti caposaldi del salotto di Caterina Balivo. Una scelta non apprezzata da tutti ma che sembra convincere la conduttrice Rai e il suo gruppo di autori, decisi a continuare su questa strada. Ma nel corso della diretta si è parlato anche di cronaca rosa, musica, royal e non è mancata una dolce intervista all’attore Pierpaolo Spollon. Elena Santarelli, concreta e diretta come sempre. Voto 9. Elena Santarelli si conferma a La Volta Buona una donna concreta, vicina alla realtà dei fatti nonostante la sua popolarità. 🔗 Leggi su Dilei.it

