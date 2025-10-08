La Volta Buona pagelle 8 ottobre | Caterina Balivo sbotta 8 più Santarelli e Spollon per tutti 9
La Dieta Buona, così qualcuno ha ironicamente soprannominato sui social La Volta Buona. Nella puntata dell’8 ottobre si è infatti tornati a parlare di diete e chili in più, ormai uno degli argomenti caposaldi del salotto di Caterina Balivo. Una scelta non apprezzata da tutti ma che sembra convincere la conduttrice Rai e il suo gruppo di autori, decisi a continuare su questa strada. Ma nel corso della diretta si è parlato anche di cronaca rosa, musica, royal e non è mancata una dolce intervista all’attore Pierpaolo Spollon. Elena Santarelli, concreta e diretta come sempre. Voto 9. Elena Santarelli si conferma a La Volta Buona una donna concreta, vicina alla realtà dei fatti nonostante la sua popolarità. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
Leoni è il sogno costante di Ausilio! Inter spera che sia la volta buona
SEGUE DALLA PRIMA. Delusione Rossa. Charles, non è mai la volta buona
Quando possiamo affermare che per noi è "La volta buona"? Un buon momento è sicuramente dalle 14 su #Rai1, ogni giorno dal lunedì al venerdì con Caterina Balivo. #lavoltabuona #lvb #radiocorrieretv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
La volta buona, le anticipazioni della settimana (dal 6 al 10 ottobre): da Giulio Scarpati a Oscar Farinetti, gli ospiti di Caterina Balivo - X Vai su X
La Volta Buona, pagelle 8 ottobre: Caterina Balivo sbotta (8), più Santarelli e Spollon per tutti (9) - Voto 8 Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina Balivo, che è sbottata contro Calabrese. Come scrive dilei.it
La Volta Buona, pagelle 7 ottobre: Corinne Clery coraggiosa sul figlio (8), Caterina Balivo fra commozione e gossip (9) - La Volta Buona, le pagelle del 7 ottobre: Corinne Clery coraggiosa sul litigio con il figlio, Caterina Balivo fra commozione e gossip. Segnala dilei.it