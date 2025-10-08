La Vis fa il record di giovani in Nazionale Mariani con l’Italia e Bocs in maglia Lettonia

Non capita tutti gli anni di avere ben due giocatori in Nazionale. La Vis può dire di avere un parco giovani di prim’ordine e pazienza se questo significherà privarsene per una giornata. Domenica con la Torres i biancorossi infatti non potranno contare sui baby Mariani e Bocs, per i quali si apre una vetrina europea. Edoardo Mariani è stato convocato in Nazionale Under 18 per la doppia amichevole Austria-Italia, la prima persa a Vienna (1-0) la seconda in programma a Vienna, domenica 12 ottobre. Per il centrocampista si tratta della prima convocazione in assoluto in Azzurro. Edoardo, classe 2008, è cresciuto in biancorosso affrontando le diverse categorie dall’Under 15 alla prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

