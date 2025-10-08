La Vis fa il record di giovani in Nazionale Mariani con l’Italia e Bocs in maglia Lettonia
Non capita tutti gli anni di avere ben due giocatori in Nazionale. La Vis può dire di avere un parco giovani di prim’ordine e pazienza se questo significherà privarsene per una giornata. Domenica con la Torres i biancorossi infatti non potranno contare sui baby Mariani e Bocs, per i quali si apre una vetrina europea. Edoardo Mariani è stato convocato in Nazionale Under 18 per la doppia amichevole Austria-Italia, la prima persa a Vienna (1-0) la seconda in programma a Vienna, domenica 12 ottobre. Per il centrocampista si tratta della prima convocazione in assoluto in Azzurro. Edoardo, classe 2008, è cresciuto in biancorosso affrontando le diverse categorie dall’Under 15 alla prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Vis fa il record di giovani in Nazionale. Mariani con l’Italia e Bocs in maglia Lettonia - Il baby pesarese è a Vienna dove domenica gioca la seconda amichevole con l’Austria, il lettone venerdì per le qualificazioni europee ... Secondo sport.quotidiano.net
Vis sets a record for young players on the national team. Mariani plays for Italy and Bocs plays for Latvia. - The young player from Pesaro is in Vienna where he will play his second friendly against Austria on Sunday, while the Latvian will play the European qualifiers on Friday. Lo riporta sport.quotidiano.net