La violinista Anna Tifu si esibirà con l’orchestra Colibrì Ensemble all’auditorium Flaiano

Ilpescara.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, allAuditorium Flaiano di Pescara alle 19, prenderà il via la tredicesima stagione concertistica del Colibrì Ensemble: esordio affidato alla violinista Anna Tifu, che si esibirà in veste di solista con l’orchestra. In programma il Brahms Violin Concerto op.77 e Serenade n.1 op. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

