La violinista Anna Tifu si esibirà con l’orchestra Colibrì Ensemble all’auditorium Flaiano
Sabato 11 ottobre, all'Auditorium Flaiano di Pescara alle 19, prenderà il via la tredicesima stagione concertistica del Colibrì Ensemble: esordio affidato alla violinista Anna Tifu, che si esibirà in veste di solista con l'orchestra. In programma il Brahms Violin Concerto op.77 e Serenade n.1 op.
FESTIVAL MUSICA PERDUTA Si informa il gentile pubblico che il concerto della violinista Anna Tifu, 'La Musica etica di un popolo', previsto per stasera è stato rinviato al 5 novembre (ore 21) a causa dello sciopero generale.
Viso d'angelo, dita fatate, e la magia di un prodigioso virtuosismo, la violinista Tifu chiude la stagione di Senigallia Concerti - La violinista Anna Tifu chiude la stagione di Senigallia Concerti, domani alle 18 al Teatro La Fenice.
Anna Tifu al Teatro Verdi: Brahms e Beethoven in un concerto di musica etica - Concerto di Anna Tifu al Teatro Verdi di Pisa: Brahms e Beethoven in una performance unica sulla musica come espressione etica.