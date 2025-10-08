La Villa Comunale di San Mango si tinge di rosa | torna l’evento dedicato alla prevenzione e al sostegno delle donne
Sabato 11 ottobre, la suggestiva Villa Comunale di San Mango Piemonte diventerà il cuore pulsante della terza edizione di "San Mango si tinge di rosa", un evento simbolico e partecipato, interamente dedicato alla prevenzione, sensibilizzazione e al sostegno delle donne.Dettagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: villa - comunale
