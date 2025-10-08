La Villa Comunale di San Mango si tinge di rosa | torna l’evento dedicato alla prevenzione e al sostegno delle donne

Salernotoday.it | 8 ott 2025

Sabato 11 ottobre, la suggestiva Villa Comunale di San Mango Piemonte diventerà il cuore pulsante della terza edizione di "San Mango si tinge di rosa", un evento simbolico e partecipato, interamente dedicato alla prevenzione, sensibilizzazione e al sostegno delle donne.Dettagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

