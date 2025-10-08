La Vertenza Cargill sbarca all' Ars ma l' azienda non si presenta De Leo | Lavoratori non si toccano urgente bloccare licenziamenti

Oggi, in Commissione Attività Produttive all’ARS, si è svolta l’audizione sul caso Cargill, lo stabilimento di Giammoro a Pace del Mela di cui è stato annunciata la chiusura. È stato un momento fondamentale per fare chiarezza sul futuro dello stabilimento e dei suoi 49 lavoratori. Purtroppo, i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: vertenza - cargill

Vertenza Cargill, si muovono i deputati del Pd

Vertenza Cargill, richiesta di confronto in commissione all'Ars

Pace del Mela, la vertenza Cargill rischia di gettare sul lastrico 49 lavoratori e famiglie https://gazzettadelsud.it/?p=2109195 - facebook.com Vai su Facebook

Caso Cargill, l’azienda non si presenta e rinvia tutto al 29 ottobre - Oggi, in Commissione Attività Produttive all’Ars, si è svolta l’audizione sul caso Cargill, lo stabilimento di Giammoro a Pace del Mela di cui è stata annunciata la chiusura. Secondo msn.com