La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I principali appuntamenti archeologici nel fine settimana a Verona.VERONA TIME MACHINE - Il Capitolium in Realtà Aumentata Venerdì 10 ottobre ore 16 (inglese) e 17.30 (italiano)Sabato 11 ottobre ore 9.30 (italiano) e 11 (inglese)Lunedì 13 ottobre ore 9.30 (italiano) e 11 (inglese) Verona riscopre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - sotterranea

Visite archeologiche: Verona Sotterranea o con realtà aumentata

Verona sotterranea al lume di candela: viaggio nella città segreta

La Verona sotterranea: il tour più fresco dell'estate e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Reperti archeologici precolombiani ed egizi restituiti alle Ambasciate: «Il dialogo con gli esperti ha permesso di riportarli a casa» - I carabinieri del nucleo tutela del Patrimonio Culturale di Udine, tra la metà di dicembre 2024 e il 9 luglio scorso, hanno restituito alle Ambasciate di Colombia, Costa Rica, Egitto, Panama, ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Sotterranea Appuntamenti Archeologici