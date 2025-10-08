L’avevano detto i due mister: domenica sarà un’altra partita. E così è stato, nel risultato, tra Osimana e Matelica, che si sono ritrovate di fronte, in campionato, a distanza di quattro giorni dalla Coppa. Termina sempre 1-0, ma stavolta a vincere è l’Osimana, con la girata di testa del giovane Gigli (in foto, a sinistra) nel recupero del primo tempo, dopo il blitz del Matelica in Coppa di sei giorni fa, con il gol di Sfasciabasti sempre nella frazione iniziale. "Siamo stati padroni della partita. In 11 contro 11 abbiamo comunque avuto il predominio e poi siamo stati bravissimi a sfruttare subito la superiorità numerica (espulso Sanchez, ndr), a trovare i varchi, ad andare sugli esterni e a mettere il cross per il gol – fa sapere mister Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vendetta dell’Osimana. Restituito l’1-0 al Matelica