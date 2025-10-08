La tv è ancora un grande business E cresce di quasi il 10 per cento
Se qualcuno ancora pensa che la tv sia un mezzo superato, si può ricredere scorrendo la tabella delle fiction più viste nel 2024. “Il Conte di Montecristo”, al vertice, ha raccolto 5.347.000 spettatori e “Mare Fuori”, alla quinta stagione, ben 5.160.865. Due soli numeri che mostrano che non solo la televisione resta il mezzo più usato per l’intrattenimento, ma anche che attorno ad essa ruota un sistema che genera fatturato, lavoro e anche nuove opportunità per i giovani. Un’industria in ottima forma come mostra il rapporto dell’APA (Associazione produttori audiovisivi) presentato ieri, 7 ottobre, al MIA Market, il mercato internazionale dell’audiovisivo in corso a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: grande - business
Garlasco come il Grande Fratello della cronaca nera, così i social media hanno trasformato gli omicidi in show business
Droga e cellulari in carcere: il grande business smantellato dalla Polizia
L'estate del botulino, un piccolo grande disastro per l’Italia che si fa vanto della sua cultura alimentare, business che nel 2024 ha un valore di 251mld €
Grande partecipazione al Donati Business Talk! In pochi giorni abbiamo ricevuto un’adesione significativa, a conferma dell’interesse verso networking e confronto nel settore. Venerdì 7 marzo presso Borgo la Mistica , Roma sarà un’importante occasion - facebook.com Vai su Facebook
Bobo #Vieri a Dazn: “L’#Inter ha fatto una mercato da 9 in pagella. Ha preso il miglior difensore al mondo disponibile sul mercato #Akanji più #Sucic che è molto forte. Pure #Esposito e #Bonny sono forti forti. Hanno fatto un grande lavoro i dirigenti nerazzurri”. - X Vai su X
La tv è ancora un grande business. E cresce di quasi il 10 per cento - Se qualcuno ancora pensa che la tv sia un mezzo superato, si può ricredere scorrendo la tabella delle fiction più viste nel 2024. ilgiornale.it scrive