La tv è ancora un grande business E cresce di quasi il 10 per cento

Se qualcuno ancora pensa che la tv sia un mezzo superato, si può ricredere scorrendo la tabella delle fiction più viste nel 2024. “Il Conte di Montecristo”, al vertice, ha raccolto 5.347.000 spettatori e “Mare Fuori”, alla quinta stagione, ben 5.160.865. Due soli numeri che mostrano che non solo la televisione resta il mezzo più usato per l’intrattenimento, ma anche che attorno ad essa ruota un sistema che genera fatturato, lavoro e anche nuove opportunità per i giovani. Un’industria in ottima forma come mostra il rapporto dell’APA (Associazione produttori audiovisivi) presentato ieri, 7 ottobre, al MIA Market, il mercato internazionale dell’audiovisivo in corso a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

