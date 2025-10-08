Nell’area costiera compresa tra Carthage Salammbo ed El Kram, in Tunisia, nasce Vérand’Art, un nuovo spazio culturale affacciato sul suggestivo monte Bou Kornine. Questo centro multidisciplinare si propone come un polo di valorizzazione del patrimonio e del turismo culturale, aperto alla gioventù tunisina e ai visitatori di tutto il mondo. Luminosa e accogliente, la struttura è stata pensata per fondere arte e natura in un unico ambiente polivalente, situato a pochi passi dall’antico porto punico di Cartagine. Vérand’Art ospiterà un ricco calendario di eventi: mostre, incontri, dibattiti e spettacoli di piccolo formato, pensati per stimolare il dialogo tra culture e generazioni. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La Tunisia riscopre sé stessa: il viaggio nel Rinascimento mediterraneo parte da Cartagine