È stata una giornata intensa e spettacolare quella di ieri con il ritorno sulle strade varesine della Tre Valli Varesine, tra le corse ciclistiche più attese e prestigiose del calendario italiano. Migliaia di appassionati hanno assistito alla sfilata di campioni, mentre la città si è trasformata in un vero teatro a cielo aperto, tra colori, tifo e l’inconfondibile rumore delle biciclette che sfrecciavano lungo il percorso. La gara, che ha visto impegnati i ciclisti ha attraversato in lungo e in largo Varese e il suo hinterland, dai lungolaghi di Capolago alla Valle Olona, passando per via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, piazza Libertà e viale XXV Aprile, con passaggi ripetuti più volte per i giri dei due percorsi principali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Tre Valli Varesine. Mix di emozioni e caos. Il rovescio della medaglia del grande evento in città

