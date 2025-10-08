La Tre Valli Varesine Mix di emozioni e caos Il rovescio della medaglia del grande evento in città

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una giornata intensa e spettacolare quella di ieri con il ritorno sulle strade varesine della Tre Valli Varesine, tra le corse ciclistiche più attese e prestigiose del calendario italiano. Migliaia di appassionati hanno assistito alla sfilata di campioni, mentre la città si è trasformata in un vero teatro a cielo aperto, tra colori, tifo e l’inconfondibile rumore delle biciclette che sfrecciavano lungo il percorso. La gara, che ha visto impegnati i ciclisti ha attraversato in lungo e in largo Varese e il suo hinterland, dai lungolaghi di Capolago alla Valle Olona, passando per via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, piazza Libertà e viale XXV Aprile, con passaggi ripetuti più volte per i giri dei due percorsi principali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la tre valli varesine mix di emozioni e caos il rovescio della medaglia del grande evento in citt224

© Ilgiorno.it - La Tre Valli Varesine. Mix di emozioni e caos. Il rovescio della medaglia del grande evento in città

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

tre valli varesine mixLa Tre Valli Varesine. Mix di emozioni e caos. Il rovescio della medaglia del grande evento in città - È stata una giornata intensa e spettacolare quella di ieri con il ritorno sulle strade varesine della Tre Valli Varesine, tra le corse ciclistiche più attese e prestigiose del calendario italiano. Come scrive ilgiorno.it

tre valli varesine mixDiretta Tre Valli Varesine 2025/ Tadej Pogacar ha vinto ancora! Un altro successo in solitaria (7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025: ha vinto ancora Tadej Pogacar, lo sloveno si rivela impossibile da battere e si prende un altro successo. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Tre Valli Varesine Mix