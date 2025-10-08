La Tre Valli annullata le lacrime e la promessa di Pogacar | Tornerò E l' ha fatto alla sua maniera

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 l'organizzatore Renzo Oldani piangeva per la cancellazione della gara. Tadej lo notò, si commosse e gli garantì la sua presenza quest'anno. Promessa mantenuta, con l'entusiasmante vittoria di ieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

