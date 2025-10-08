La Toscana si illumina di verde per la Giornata mondiale della salute mentale

Firenze, 8 ottobre 2025 - La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale. Non solo i luoghi simbolo e storici di Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto e di tante altre città toscane e italiane si accenderanno di verde il 9, 10 e 11 ottobre, ma tutto il territorio regionale sarà coinvolto per tutto il week end in numerose attività a sostegno della causa, tra eventi culturali, incontri pubblici, marce, spettacoli e momenti di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

