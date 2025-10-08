La torre di Babele Carofiglio contro Giorgia Meloni | Parole disgustose
News tv. Carofiglio, insulti a Giorgia Meloni: “Parole disgustose” – Non è servito molto perché il dibattito si infuocasse. Durante l’ultima puntata de La Torre di Babele su La7, quello che doveva essere un confronto letterario e politico si è trasformato in un botta e risposta al vetriolo. Al centro della scena, Gianrico Carofiglio e Corrado Augias, con un convitato di pietra: Giorgia Meloni. Il pretesto? Lo sciopero generale che ha paralizzato il Paese per un giorno intero e la frase del premier, che aveva liquidato la protesta come “un weekend lungo”. Da lì, la discussione ha preso una piega più personale, quasi simbolica: la contrapposizione tra il “popolo” e i “salotti”, tra il linguaggio politico e il linguaggio della decenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: torre - babele
Batman affronta nuovamente la torre di babele dopo 25 anni
Liti e flop, De Zerbi nel mirino della stampa francese: Marsiglia "Torre di Babele"
La Torre di Babele, su La7 torna il programma di Corrado Augias con una nuova stagione
Romano Prodi ospite di Corrado Augias a La Torre di Babele commenta le parole di Zelensky: il leader ucraino aveva dichiarato che "il prossimo obiettivo potrebbe essere l'Italia". Prodi definisce la frase "imprudente" ma comprensibile, spiegando che si tratta - facebook.com Vai su Facebook
La torre di babele - Per decenni l’America è stata considerata un modello di libertà, innovazione, democrazia e modernità. Lo riporta la7.it
Il confronto tra Corrado Augias e Gianrico Carofiglio a La Torre di Babele: - Lei è un maestro, lei porta spesso la giacca, spesso anche la cravatta, l'ho vista io tante volte a teatro, ai concerti. Come scrive la7.it