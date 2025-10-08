La torre di Babele Carofiglio contro Giorgia Meloni | Parole disgustose

News tv. Carofiglio, insulti a Giorgia Meloni: “Parole disgustose” – Non è servito molto perché il dibattito si infuocasse. Durante l’ultima puntata de La Torre di Babele su La7, quello che doveva essere un confronto letterario e politico si è trasformato in un botta e risposta al vetriolo. Al centro della scena, Gianrico Carofiglio e Corrado Augias, con un convitato di pietra: Giorgia Meloni. Il pretesto? Lo sciopero generale che ha paralizzato il Paese per un giorno intero e la frase del premier, che aveva liquidato la protesta come “un weekend lungo”. Da lì, la discussione ha preso una piega più personale, quasi simbolica: la contrapposizione tra il “popolo” e i “salotti”, tra il linguaggio politico e il linguaggio della decenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"La torre di Babele", Carofiglio contro Giorgia Meloni: "Parole disgustose"

