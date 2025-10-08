La tangenziale chiude una notte per la posa del nuovo cavalcavia Bottenigo

È programmato per la notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre il varo della nuova campata centrale del cavalcavia Bottenigo, dopo la demolizione della vecchia struttura. Per consentire i lavori, un tratto della A57 - tangenziale di Mestre sarà chiuso al traffico dalle 20 di sabato alle 8 di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it