La Svizzera vuole l' estradizione del detenuto a Capanne ma il Tar dell’Umbria sposta il caso in aula nel Lazio

Perugiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Svizzera chiede la consegna di un brasiliano, detenuto a Perugia, per reati fiscali commessi nel territorio elvetico, ma il Tar dellUmbria si dichiara incompetente e rimette la causa ai giudici amministrativi del Lazio, chiarendo le regole sulla competenza territoriale nei ricorsi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

