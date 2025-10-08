La Superlega rientra dalla finestra | trovato l’accordo con la Uefa ovviamente sui soldi com’è ovvio che sia

Il Corriere della Sera dedica l’apertura della sezione sportiva alla nuova SuperChampions ( di cui ha parlato in anteprima El Mundo Deportivo ). Il quotidiano di via Solferino descrive quel che sta accadendo nel calcio e ne prende le distanze con un editoriale del capo dello sport Daniele Dellera. Il Corriere della Sera, nel pezzo di cronaca di Monica Colombo, scrive: Forse la chiameranno Superchampions. Un mega campionato europeo per i top club del pallone. Qualche anno fa ci avevano provato con la Superlega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

