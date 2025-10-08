La suocera che aiuta il genero evaso dai domiciliari

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per qualcuno “le suocere furono create perché il diavolo non può stare dappertutto”. E il caso ha voluto che a Nettuno una donna abbia cercato di dare una mano al genero, che era evaso. A scoprirlo sono stati i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo.La vicenda, che assomiglia tanto alla trama di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suocera - aiuta

suocera aiuta genero evasoLa suocera che aiuta il genero evaso dai domiciliari - E il caso ha voluto che a Nettuno una donna abbia cercato di dare una mano al genero, che era evaso. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Suocera Aiuta Genero Evaso