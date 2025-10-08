La sua nonna umana cade durante la passeggiata notturna il cane Eeyore guida i soccorsi da lei | il video della Polizia

In Florida, un cane di nome Eeyore ha guidato la Polizia fino alla sua compagna umana, una donna di 86 anni caduta durante la passeggiata notturna. Il video del salvataggio ripreso dalla bodycam dell'agente è diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

