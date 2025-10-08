La sua nonna umana cade durante la passeggiata notturna il cane Eeyore guida i soccorsi da lei | il video della Polizia
In Florida, un cane di nome Eeyore ha guidato la Polizia fino alla sua compagna umana, una donna di 86 anni caduta durante la passeggiata notturna. Il video del salvataggio ripreso dalla bodycam dell'agente è diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nonna di 86 anni cade durante la passeggiata: il cane Eeyore diventa un eroe e la salva nel buio