Un normale turno di servizio si è trasformato in una corsa contro il tempo, dove sangue freddo e prontezza d’intervento hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. In una mattina come tante, due agenti di polizia si sono trovati davanti a una scena drammatica: un motociclista privo di sensi, con il volto immerso nell’acqua di un canale. In quegli attimi concitati, la rapidità d’azione e la collaborazione tra i soccorritori hanno evitato una tragedia. L’uomo, che aveva perso conoscenza dopo l’impatto, è stato estratto dall’acqua e rianimato sul posto, in un intervento che ha mostrato il valore e la determinazione di chi ogni giorno lavora per la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"La sua faccia era…". Italia, perde il controllo della moto e finisce in un canale: trovato così da due poliziotti