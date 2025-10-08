La sua faccia era… Italia perde il controllo della moto e finisce in un canale | trovato così da due poliziotti
Un normale turno di servizio si è trasformato in una corsa contro il tempo, dove sangue freddo e prontezza d’intervento hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. In una mattina come tante, due agenti di polizia si sono trovati davanti a una scena drammatica: un motociclista privo di sensi, con il volto immerso nell’acqua di un canale. In quegli attimi concitati, la rapidità d’azione e la collaborazione tra i soccorritori hanno evitato una tragedia. L’uomo, che aveva perso conoscenza dopo l’impatto, è stato estratto dall’acqua e rianimato sul posto, in un intervento che ha mostrato il valore e la determinazione di chi ogni giorno lavora per la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: faccia - italia
Ray Banhoff: «È da quando ho 15 anni che mi dicono che assomiglio a Gesù: capelli lunghi, secco, alto. Ci soffrivo. Ora ho fatto anche dei santini con la mia faccia e giro l'Italia tra sosia di Liz Taylor e Freddy Mercury»
Italia-Cuba: 35 anni dopo Rio, di nuovo faccia a faccia per un sogno chiamato semifinale di Nations League
“Cara Meloni, l’Italia dà armi a Israele. Faccia un decreto d’urgenza per vietarne la vendita”: l’ira di Sommi su Gaza
“Tajani non faccia l’onnivoro con gli alleati”. Parla Maurizio Lupi ? L’intervista di Marianna Rizzini ari amici di Forza Italia, attenzione a essere onnivori e bulimici”. E’ il leader di Noi Moderati ed ex ministro Maurizio Lupi a parlare, nel giorno della vittoria delle - facebook.com Vai su Facebook
"È un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente. La capisco e comprendo la preoccupazione. Mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo, però questa partita dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0 a tavolino." Gennaro Gattuso su #ItaliaIsraele del - X Vai su X