La sua auto usata in due rapine Anziana derubata di oro e denaro

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una truffa magistrale quella ai danni di un’anziana residente a Radicofani. Per come è stata preparata, era davvero difficile, ha raccontato la vittima, evitare di caderci. Alla donna sono stati portati via oggetti in oro, ricordi di famiglia e qualche soldo violando la sua serenità di novantenne. E’ lei, come detto, che ci racconta puntualmente come è andata. "Poco prima di mezzogiorno di alcuni giorni fa mi squilla il telefono. Dall’altro capo dell’apparecchio si presenta un signore. Spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri di Siena. Mi ha chiesto: “Lei è la signora tal de tali? Ha una Panda di celeste targata in questo modo? Risiede a Radicofani?“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

