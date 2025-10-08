La sua auto usata in due rapine Anziana derubata di oro e denaro

Una truffa magistrale quella ai danni di un’anziana residente a Radicofani. Per come è stata preparata, era davvero difficile, ha raccontato la vittima, evitare di caderci. Alla donna sono stati portati via oggetti in oro, ricordi di famiglia e qualche soldo violando la sua serenità di novantenne. E’ lei, come detto, che ci racconta puntualmente come è andata. "Poco prima di mezzogiorno di alcuni giorni fa mi squilla il telefono. Dall’altro capo dell’apparecchio si presenta un signore. Spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri di Siena. Mi ha chiesto: “Lei è la signora tal de tali? Ha una Panda di celeste targata in questo modo? Risiede a Radicofani?“. 🔗 Leggi su Lanazione.it