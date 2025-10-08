La storia pazzesca del Benin che può qualificarsi ai Mondiali 2026 grazie a un cartellino giallo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paese africano sta per fare la storia: ha due partite a disposizione per accedere alla Coppa del Mondo grazie a un imperdonabile errore commesso dal Sudafrica, penalizzato dalla differenza reti e da una disattenzione incredibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - pazzesca

Cerca Video su questo argomento: Storia Pazzesca Benin Pu242