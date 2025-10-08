La storia pazzesca del Benin che può qualificarsi ai Mondiali 2026 grazie a un cartellino giallo
Il Paese africano sta per fare la storia: ha due partite a disposizione per accedere alla Coppa del Mondo grazie a un imperdonabile errore commesso dal Sudafrica, penalizzato dalla differenza reti e da una disattenzione incredibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: storia - pazzesca
«Una vicenda pazzesca che lascia allibito chi conosce la storia di innovazione e il valore della proposta culturale dell’Abeliano» - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia è sul tetto del mondo del volley Che storia pazzesca. Campioni del mondo con cuore, grinta e talento. Un anno che entra nella leggenda! - X Vai su X