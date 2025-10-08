Non è stato il peso della statua di bronzo che gli è caduta addosso a provocare la morte di Leon Moser. La Procura di Bolzano ha aperto un procedimento a carico di ignoti a seguito della tragica fine del diciannovenne di Tubre, precitato nella notte tra sabato e domenica scorsa dalla fontana di piazza Municipio a Glorenza, in Alta Val Venosta, nell’Alto Adige. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44426344 Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il ragazzo si è arrampicato sulla fontana, fino ad arrivare alla statua di bronzo che si trovava sopra un grosso piatto in metallo a circa 2,30 metri di altezza, e poi è caduto insieme alla scultura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "La statua non ha colpito Moser": clamoroso, si riapre tutto