La statua non ha colpito Moser | clamoroso si riapre tutto
Non è stato il peso della statua di bronzo che gli è caduta addosso a provocare la morte di Leon Moser. La Procura di Bolzano ha aperto un procedimento a carico di ignoti a seguito della tragica fine del diciannovenne di Tubre, precitato nella notte tra sabato e domenica scorsa dalla fontana di piazza Municipio a Glorenza, in Alta Val Venosta, nell’Alto Adige. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44426344 Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il ragazzo si è arrampicato sulla fontana, fino ad arrivare alla statua di bronzo che si trovava sopra un grosso piatto in metallo a circa 2,30 metri di altezza, e poi è caduto insieme alla scultura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: statua - colpito
Un 19 enne è morto colpito da una statua di bronzo a Glorenza (Bolzano)
Giovane morto in Val Venosta, 'non è stato colpito dalla statua'. Lo comunica la Procura di Bolzano #ANSA - X Vai su X
Beatriz Colombo - Fratelli d'Italia Chi ha sfregiato la statua di San Giovanni Paolo II ha colpito non solo un simbolo religioso, ma un pilastro della nostra identità cristiana e della libertà dei popoli. Offendere la sua memoria significa oltraggiare la Cristianità int - facebook.com Vai su Facebook
Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni - Il giovane è stato colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento ... Si legge su today.it
Chi é Leon Moser: il ragazzo diciannovenne morto sotto una statua a Glorenza, in Val Venosta - Un evento che ha profondamente scosso l’intera comunità cittadina. Segnala alphabetcity.it