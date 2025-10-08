La star della serie The Bear vanta una reputazione di tutto rispetto anche sul fronte fashion Grazie ad outfit ricercati e sofisticati e abbinamenti audaci
È nata una stella. Con all’attivo una delle serie più amate e premiate degli ultimi anni ( The Bear ) e un film d’autore in uscita ( After the Hunt ), Ayo Edebiri è sulla cresta dell’onda. Soprattutto in fatto di stile. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Nel corso degli ultimi anni, l’attrice, sceneggiatrice, regista e comica statunitense (di padre nigeriano e di madre delle Barbados) si era già fatta notare sul fronte del glamour. Tra silhouette ricercate, colori sgargianti e look audaci, la star di The Bear si è costruita una reputazione di tutto rispetto come icona di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
