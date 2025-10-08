La stanza dei cucù il video-montaggio sul sindaco Rapinese diventa virale a Como

Quicomo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo il giro dei social e rimbalza su WhatsApp da giorni un video pubblicato su Instagram dal profilo “La stanza dei cucù” che monta in serie gli interventi più controversi del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, pronunciati durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il filmato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stanza - montaggio

Cerca Video su questo argomento: Stanza Cuc249 Video Montaggio