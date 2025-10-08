La stanza dei cucù il video-montaggio sul sindaco Rapinese diventa virale a Como
Sta facendo il giro dei social e rimbalza su WhatsApp da giorni un video pubblicato su Instagram dal profilo “La stanza dei cucù” che monta in serie gli interventi più controversi del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, pronunciati durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il filmato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

