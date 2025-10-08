Il collegio difensivo della Ssc Napoli, composto dagli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Lorenzo Contrada e Gaetano Scalise ha risposto all’inchiesta pubblicata da La Repubblica in merito a quanto riferito sul caso Osimhen. Sul quotidiano sono apparse delle intercettazioni della Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine del discusso acquisto del nigeriano. Di seguito quanto riferito dal collegio difensivo. “ Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti”. Il collegio è stupito dalla diffusione ” di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati” e la cui pubblicazione “viola espressamente il divieto stabilito dalla legge, contravvenendo ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - La SSC Napoli risponde a Repubblica sul caso Osimhen