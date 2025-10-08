La Sportspecialist femminile è realtà | il volley in rosa parte all’insegna della serietà

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre 2025, è una data storica. Alle ore 19 presso la palestra Boccioni di Reggio Calabria inizia l’avventura della Sportspecialist in rosa.L’azienda Puliservice, già al fianco della Domotek Volley durante il cammino verso la Serie A, è il “Title Sponsor” in rosa per la stagione che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sportspecialist - femminile

Cerca Video su questo argomento: Sportspecialist Femminile 232 Realt224