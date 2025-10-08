La sponda installazione di Fernanda Rege
Aperta dal 16 al 19 Ottobre Inaugurazione: Giovedì 16 Ottobre alle 18:00 (aperitivo offerto)Da Venerdì a Domenica dalle 15 alle 19Chiasso Perduto - Residenze ArtisticheInstallazione site-specific di Fernanda Rege che nasce dall’osservazione del fiume Arno, dalla sponda fluttuante che l’artista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
