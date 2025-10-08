La sosta il Papu & il grande bivio | ora il Padova deve scegliere la sua strada

Punto e a capo. Il Padova va alla sosta più che in attesa di capire chi è, con la sensazione di comprendere che cosa vuole diventare da grande. Tanto sul campo, quanto a livello societario.I 90’ del San Nicola di Bari sono stata la dimostrazione. Una sintesi perfetta delle peculiarità e delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sosta - papu

Padova-Bari, De Biasi: “Credo che il Biancoscudo si salverà! E il Papu Gomez…” - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Monza, Palladino: "Squalifica Papu? Perdiamo grande uomo e grande calciatore" - "Dopo la sosta dobbiamo riattaccare la spina e l'attenzione deve essere ancora maggiore, consapevoli che di affrontare una squadra forte e allenata da un grandissimo allenatore. Secondo sport.sky.it

Monza, papu Gomez: "Devo allenarmi, ma dopo la sosta sarò pronto" - L'ex calciatore di Catania e Atalanta è sbarcato al Monza scatenando subito l'affetto di tifosi e ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it