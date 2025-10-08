La sospensione della riforma delle pensioni è un passo in avanti verso un nuovo governo in Francia
Parigi. Che qualcosa si stesse muovendo in direzione di un nuovo governo, allontanando l’ipotesi di scioglimento dell’Assemblea nazionale ed elezioni legislative anticipate, si era capito già ieri sera, quando Élisabeth Borne, ex premier e attuale ministra dell’Istruzione dimissionaria si è detta favorevole in un’intervista al Parisien a una “sospensione” della riforma delle pensioni, che lei stessa aveva fatto approvare nel 2023 quando era alla guida dell’esecutivo, bypassando il voto del Parlamento con l’utilizzo dell’articolo 49.3. Secondo le informazioni riportate dallo stesso quotidiano, circa due settimane fa Lecornu avrebbe chiesto al ministero delle Finanze di studiare l’impatto di una sospensione della riforma delle pensioni sui conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
