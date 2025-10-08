La sorveglianza video di Mirano è ancora più potente

Veneziatoday.it | 8 ott 2025

Il Comune di Mirano ha ultimato nei giorni scorsi la manutenzione straordinaria dell’impianto di sorveglianza video comunale, finalizzato al ripristino della piena funzionalità dei sistemi di controllo del territorio. L’intervento ha consentito la sostituzione di apparati guasti, l’aggiornamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

