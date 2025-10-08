la sorella di dolly parton chiede ai fan di pregare per la salute della cantante

In un post condiviso martedì 7 ottobre su Facebook, la sorella di Dolly Parton, Freida, ha confidato ai suoi follower di essere stata «sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella Dolly. «Molti di voi sanno che ultimamente non è al suo meglio», ha scritto in un post, «Credo davvero nel potere della preghiera. Per questo voglio chiedere a tutto il mondo che la ama di essere un guerriero della preghiera e di pregare con me. È forte, è amata e, con tutte le preghiere che stiamo facendo per lei, so nel mio cuore che starà benissimo. Dio ti accompagni, sorellina Dolly. Ti amiamo tutti». La richiesta arriva una settimana dopo l’annuncio di uno stop forzato per Dolly Parton, costretta a rinviare la sua residency a Las Vegas, per non specificati problemi di salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

