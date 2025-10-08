La sorella di Dolly Parton chiede ai fan di pregare per la salute della cantante
In un post condiviso martedì 7 ottobre su Facebook, la sorella di Dolly Parton, Freida, ha confidato ai suoi follower di essere stata «sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella Dolly. «Molti di voi sanno che ultimamente non è al suo meglio», ha scritto in un post, «Credo davvero nel potere della preghiera. Per questo voglio chiedere a tutto il mondo che la ama di essere un guerriero della preghiera e di pregare con me. È forte, è amata e, con tutte le preghiere che stiamo facendo per lei, so nel mio cuore che starà benissimo. Dio ti accompagni, sorellina Dolly. Ti amiamo tutti». La richiesta arriva una settimana dopo l’annuncio di uno stop forzato per Dolly Parton, costretta a rinviare la sua residency a Las Vegas, per non specificati problemi di salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sorella - dolly
Dolly Parton, l’allarme della sorella: «Pregate per lei»
Dolly Parton è in gravi condizioni: l’appello della sorella
Come sta Dolly Parton? La sorella chiede di pregare per lei, poi si corregge
Preoccupa la salute di #DollyParton, che la scorsa settimana aveva cancellato i suoi concerti a Las Vegas di dicembre dicendo di doversi sottoporre ad alcuni interventi. La sorella Freida su Facebook: «Pregate per lei» - X Vai su X
La donna che Jack Nicholson credeva fosse sua madre, Ethel May, era in realtà sua nonna. E la “sorella” June, di soli 17 anni più grande, era la sua vera madre. Ha partorito da adolescente, fuori dal matrimonio. Per evitare lo stigma, i nonni di Jack lo hanno c - facebook.com Vai su Facebook
Dolly Parton, la sorella chiede di pregare per lei: la star del Country rimanda lo spettacolo a Las Vegas - Freida Parton ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della star che aveva annunciato di doversi sottoporre a "una serie di procedure mediche" ... Segnala deejay.it
Come sta Dolly Parton? La sorella chiede di pregare per lei, poi si corregge - Hanno scatenato preoccupazioni le parole della sorella di Dolly Parton sulla cantante che nei giorni scorsi ha cancellato alcuni concerti a causa di problemi ... Secondo fanpage.it