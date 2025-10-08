La sorella della regina della country music ha rivolto un appello ai fan Ma come sta veramente la cantante americana?

U n messaggio sui social ha fatto nascere una certa inquietudine tra i fan di Dolly Parton. A scriverlo è stata la sorella Freida, che ha chiesto preghiere per la cantante 79enne, parlando di «problemi di salute» non meglio precisati. Le sue parole, affettuose ma cariche di apprensione, hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando domande e solidarietà per la regina della country music. A chiarire la situazione è poi intervenuto il manager dell'artista, che ha definito la vicenda «molto ingigantita», spiegando che Dolly sarebbe stata trattata per calcoli renali.

