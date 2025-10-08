La smart-factory dei satelliti apre a Roma investiti 100 milioni di euro
È stata inaugurata la smart-factory di Thales Alenia Space a Roma, nel Tecnopolo Tiburtino. Presenti alla cerimonia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani. Il progetto prevede 100 milioni di euro di investimenti e la fabbricazione, a regime, di circa 100 satelliti all’anno. La smart-factory è nata da una joint venture italo-francese che ha coinvolto anche la stessa Leonardo. Si espande così la filiera spaziale italiana, che partecipa a un mercato in continua espansione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
