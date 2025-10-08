La Sla ha perso suicidio assistito per una 44enne campana

Tempo di lettura: 3 minuti Ada potrà accedere alla morte volontaria quando vorrà e quando la sua terribile malattia, la Sclerosi laterale amiotrofica, le renderà la vita ancora più insostenibile di quanto già lo è. Ha vinto la sua battaglia la 44enne campana che dal giugno 2024 sopporta sempre più a fatica le atroci sofferenze della grave patologia neurodegenerativa di cui è affetta: dopo un diniego, l’Asl ha rivalutato la sua condizione e ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale per chiedere e ricevere l’aiuto da un medico per porre fine alla propria vita, con l’assunzione o la somministrazione di un farmaco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “La Sla ha perso”, suicidio assistito per una 44enne campana

