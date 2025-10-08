La Sla ha perso io ho vinto via libera del comitato etico per permettere ad Ada di accedere al suicidio assistito

“La Sla ha perso, io ho vinto”. Così, Ada, 44enne campana affetta da Sla, che aveva diffuso un video appello, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato etico sulla richiesta di accedere alla morte assistita. “Non ci sono parole adatte a descrivere il mio stato d’animo, – fa sapere – ma proverò a rendere l’idea. Quando ho letto le parole ‘parere favorevole’, ho sentito letteralmente un peso scivolare dalle mie spalle. Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi”, si legge nel comunicato diffuso dall’associazione Coscioni, “da oggi esiste solo il presente, e ogni giorno è prezioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

